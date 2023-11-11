Гончаренко: Считаю, что нас зажали желтыми карточками и стандартными положениями

Главный тренер екатеринбургскогораскритиковал судейство после матча 15-го тура РПЛ с(1:2).

«В первом тайме у нас был плохой прессинг, мы были растянуты, играли в тот футбол, который был выгоден "Крыльям Советов". Во втором тайме выровняли положение, но у нас пока не хватает качеств на флангах, чтобы доставлять мяч в чужую штрафную. Не хватает контроля мяча на флангах.

Получил желтую карточку во втором тайме? По крайней мере, в конце игры. Считаю, что нас зажали желтыми карточками и стандартными положениями. Свистели те фолы, которых не было, для нас это привычная ситуация.

Не считаю, что у Юрия Газинского была красная карточка. Он эмоционально себя вёл, когда все валяются на поле, на это команда реагирует нервно. Сейчас ему дадут дисквалификацию. В нашем случае никто не будет смотреть, две‑три игры, это ситуация, которую мы понимаем», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

После этой победы у хозяев стало 25 очков, они идут на третьем месте. «Урал» уже рядом с зоной стыков с 16 очками.