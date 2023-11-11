«Альмерия» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:3 (0:0), обзор голов

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги между. Победу одержали гости со счетом 3:1. Арсен Захарян появился на поле на 74-й минуте.

Первый тайм не принес забитых голов, несмотря на то, что преимуществом владели гостей. Все основные события развернулись после перерыва.

Лишь на 62-й минуте лидер басков Микель Оярсабаль смог открыть счет.

Спустя 14 минут «Альмерии» удалось восстановить паритет, гол забил Серхио Аррибас.

Лишь на 90+1 минуте «Реал Сосьедад» опять вышел вперед. Судья поставил пенальти, который уверенно реализовал Карлос Фернандес.

Но это было не все. Перед финальным свистком гостям удалась отличная контратака и Мартин Субименди поставил точку в матче.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Реал Сосьедад 1:3 Голы: 0:1 Микель Оярсабаль (62'), 1:1 Серхио Аррибас (76'), 1:2 Карлос Фернандес (пенальти) (90 + 1'), 1:3 Мартин Субименди (90 + 5') Альмерия: Луиш Максимиану, Убулан Мендес, Чуми, Эдгар Гонсалес, Серхио Акьем, Дион Лопи (Marciano Sanca, 90'), Лукас Робертоне (Гонсало Мелеро, 71'), Серхио Аррибас (Иддрису Баба, 87'), Адриан Эмбарба (Лазаро Винисиус Маркес, 72'), Ларджи Рамазани, Лео Баптистау Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Амари Траоре, Микель Оярсабаль (Карлос Фернандес, 66'), Мартин Субименди, Беньят Туррьентес (Хон Андер Оласагасти, 81'), Арсен Захарян (Мохамед-Али Чо, 74'), Садик Умар (Микель Мерино, 46'), Андер Барренечеа (Такэфуса Кубо, 46') Предупреждения: Лукас Робертоне (27'), Садик Умар (32'), Айэн Муньос (45'), Адриан Эмбарба (50')

У «Реала Сосьедада» после этого матча стало 19 очков, он пока поднялся на шестое место. «Альмерия» замыкает турнирную таблицу Примеры с 3 баллами.