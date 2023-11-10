«Аль-Хиляль» может приостановить контракт с Неймаром

«Аль-Хиляль» может приостановить контракт с форвардом, сообщает ITASportPress.

По данным источника, руководство саудовской команды рассматривает возможность приостановки соглашения с 31-летним бразильцем, чтобы освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно.

Напомним, Неймар получил травму в отборочном матче ЧМ‑2026 с Уругваем (0:2). Ожидаемое время восстановления игрока может составить до десяти месяцев.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контракт форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в трёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.