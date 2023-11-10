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    Клопп: «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Тулузе»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Ливерпуль Тулуза
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Тулузы» (2:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Поражение было вполне заслуженным, потому что они выиграли практически все ключевые единоборства и эпизоды. Было слишком много ситуаций, где мы должны были выиграть мяч, но не сделали этого. Кроме того, мы как минимум дважды слишком легко отдали его соперникам — один из таких моментов привел к пропущенному мячу.

    Когда пропускаешь три мяча, нужно забить много голов, чтобы победить. И несомненно, мы были близки к ничьей. Это бы не улучшило качество нашей сегодняшней игры, но позволило бы комфортнее чувствовать себя в таблице. Но мы должны принять этот результат. Как я сказал, он был заслужен», — приводит слова Клоппа клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Ливерпуль» с девятью очками лидирует в группе Е. «Тулуза» с семью очками идет на втором месте.

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