Клопп: «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Тулузе»

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал поражение от «Тулузы» (2:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Поражение было вполне заслуженным, потому что они выиграли практически все ключевые единоборства и эпизоды. Было слишком много ситуаций, где мы должны были выиграть мяч, но не сделали этого. Кроме того, мы как минимум дважды слишком легко отдали его соперникам — один из таких моментов привел к пропущенному мячу.

Когда пропускаешь три мяча, нужно забить много голов, чтобы победить. И несомненно, мы были близки к ничьей. Это бы не улучшило качество нашей сегодняшней игры, но позволило бы комфортнее чувствовать себя в таблице. Но мы должны принять этот результат. Как я сказал, он был заслужен», — приводит слова Клоппа клубная пресс-служба.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Ливерпуль» с девятью очками лидирует в группе Е. «Тулуза» с семью очками идет на втором месте.