ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    Главный тренер «Копенгагена» назвал матч против «МЮ» сумасшедшим

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Копенгаген
    Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился эмоциями после волевой победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (4:3).

    Якоб Нееструп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Якоб Нееструп

    «Сумасшедший матч, если посмотреть на него в целом. Мы провели четыре матча, показали очень хорошую игру в предыдущих трёх, но взяли всего одно очко.

    Если посмотреть на картину в целом, я думаю, что четыре очка для нас — это очень, очень заслуженно. Мы провели четыре матча и заслуживаем второго места в группе. У "Копенгагена" есть одна цель — быть в Лиге чемпионов в новом году», — приводит слова Неэструпа официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этого поражения «МЮ» с тремя очками опустился на последнее место в квартете A. «Копенгаген» поднялся на третью строчку (4 очка).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» досрочно выиграет группу
  • «Тулуза» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • На льду ЦСКА «Авангард» устроит только победа
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Леверкузенский клуб добьется очередной уверенной победы
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аталанта — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Марсель — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры