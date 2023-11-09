Главный тренер «Копенгагена» назвал матч против «МЮ» сумасшедшим

Главный тренер «Копенгагена»поделился эмоциями после волевой победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (4:3).

«Сумасшедший матч, если посмотреть на него в целом. Мы провели четыре матча, показали очень хорошую игру в предыдущих трёх, но взяли всего одно очко.

Если посмотреть на картину в целом, я думаю, что четыре очка для нас — это очень, очень заслуженно. Мы провели четыре матча и заслуживаем второго места в группе. У "Копенгагена" есть одна цель — быть в Лиге чемпионов в новом году», — приводит слова Неэструпа официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После этого поражения «МЮ» с тремя очками опустился на последнее место в квартете A. «Копенгаген» поднялся на третью строчку (4 очка).