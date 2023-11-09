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    Гранат считает «Сочи» главным разочарованием нынешнего сезона РПЛ

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    Экс-футболист сборной России Владимир Гранат назвал несколько команд, которые разочаровали на старте нынешнего сезона в РПЛ.

    Александр Точилин — главный тренер «Сочи»
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    Александр Точилин — главный тренер «Сочи»

    «Какую команду можно назвать главной неудачницей сезона? Надо отметить "Сочи". Остальные команды как-то более-менее набирают очки. "Сочи" — самое главное разочарование на данный момент.

    "Балтика" идёт предпоследней, но про неё нельзя так сказать. У "Балтики" это первый сезон в Премьер-Лиге, мы не ждём от них большего пока что. Тот же "Сочи" был серебряным призёром. Но в то же время "Балтика" — достаточно бойцовская команда, пытается отбирать очки у более сильных соперников.

    У "Ахмата" хорошо пошла концовка прошлого сезона — закончили пятыми. Но после сборов не пошло — смена тренера, который не может найти баланс с командой. Команда не выполняет все игровые требования, не набирает очки.

    Можно сказать и об "Урале". Начали с Гончаренко очень успешно, но потом, к сожалению, сбавил обороты. Сейчас "Урал" очень нестабилен», — сказал Гранат Чемпионату.

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    • Напомним, что «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции (11), «Ахмат» располагается на 14-й строчке (12).

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