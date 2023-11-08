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    Рахимов: Зимой «Рубин» усилит конкуренцию в команде

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о трансферных планах казанского клуба.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Важнейшими будут зимние сборы. Мы хотим сделать определенные приобретения. Усилить внутреннюю конкуренцию в команде.

    Мысли такие, что нам нужно доиграть и выдать максимум по количеству очков. Мы нацеливаемся на это.

  • Вада: Я был близок к переходу в итальянский клуб, но мне позвонил главный тренер «Рубина»
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    • Но в то же время я понимаю, что сборы будут важнейшими. Плюс, если кто-то придет, то можно выстроить игру, что команда будет выглядеть на 20-30 процентов по-другому», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

    «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

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