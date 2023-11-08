Рахимов: Зимой «Рубин» усилит конкуренцию в команде

Главный тренер «Рубина»рассказал о трансферных планах казанского клуба.

«Важнейшими будут зимние сборы. Мы хотим сделать определенные приобретения. Усилить внутреннюю конкуренцию в команде.

Мысли такие, что нам нужно доиграть и выдать максимум по количеству очков. Мы нацеливаемся на это.

Но в то же время я понимаю, что сборы будут важнейшими. Плюс, если кто-то придет, то можно выстроить игру, что команда будет выглядеть на 20-30 процентов по-другому», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.