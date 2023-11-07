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    Сборная Занзибара отказалась играть с Россией в этом году

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи РФС
    Сборная Занзибара не сможет провести товарищеский матч с Россией в этом году. Об этом сообщил президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.

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    «К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году.

    Во-первых, это временный фактор, а, во-вторых, сборная Танзания будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.

    Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году. Решение остается за РФС», — приводит слова Джабира Sport24.

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