Сегодня в 20:45 по московскому времени донецкий «Шахтер» в Гамбурге сыграет против испанской «Барселоны» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Шахтер»

«Шахтер» находится на третьем месте турнирной таблицы группы H. На счету украинской команды 3 очка в 3-х матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 5:7.

В предыдущем туре «горняки» уступили на выезде «Барселоне» со счетом 1:2. Ранее команда из Донецка проиграла «Порту» (1:3) и добыла сверхволевую победу над бельгийским «Антверпеном» (3:2).

«Шахтер» идет в группе лидеров чемпионата Украины, набрав 24 очка в 11-ти матчах. Команда Марино Пушича отстает лидирующего «Кривбаса» на три балла, имея при этом две встречи в запасе. В крайнем туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» минимально обыграл на выезде киевское «Динамо» (1:0).

«Барселона»

Каталонская команда возглавляет таблицу группы H, одержав победы во всех трех матчах. Разница забитых и пропущенных мячей «Барселоны» составляет 8:1.

На старте группового этапа подопечные Хави дома разгромили бельгийский «Антверпен» (5:0). Далее «сине-гранатовые» минимально обыграли на выезде «Порту» (1:0), а затем на своей арене справились с «Шахтером» (2:1).

В крайнем туре чемпионата Испании «Барселона» вырвала победу на 92-й минуте матча против «Реала Сосьедад» (1:0). Победный гол на свой счет записал Араухо. После 12-ти туров «Барселона» имеет в своем активе 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

Личные встречи

В 8-ми очных матчах «Барселона» одержала 6 побед, «Шахтер» оказался сильнее в двух случаях.

Прямая речь

Главный тренер «Барселоны» Хави:

— «Мы должны вернуться на свой лучший уровень. Мы очень критично относимся к себе и хотим навязать свою игру нашим соперникам, начиная с завтрашнего дня. У нас есть соперники, и мы должны найти способ обыграть их. Это не всегда будет происходить. Это сложный процесс. Мы должны быть скромными и терпеливыми».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтер» — «Барселона» с коэффициентом 1.95.