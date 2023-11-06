До матча
«Шахтер»
«Шахтер» находится на третьем месте турнирной таблицы группы H. На счету украинской команды 3 очка в 3-х матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 5:7.
В предыдущем туре «горняки» уступили на выезде «Барселоне» со счетом 1:2. Ранее команда из Донецка проиграла «Порту» (1:3) и добыла сверхволевую победу над бельгийским «Антверпеном» (3:2).
«Шахтер» идет в группе лидеров чемпионата Украины, набрав 24 очка в 11-ти матчах. Команда Марино Пушича отстает лидирующего «Кривбаса» на три балла, имея при этом две встречи в запасе. В крайнем туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» минимально обыграл на выезде киевское «Динамо» (1:0).
«Барселона»
Каталонская команда возглавляет таблицу группы H, одержав победы во всех трех матчах. Разница забитых и пропущенных мячей «Барселоны» составляет 8:1.
На старте группового этапа подопечные Хави дома разгромили бельгийский «Антверпен» (5:0). Далее «сине-гранатовые» минимально обыграли на выезде «Порту» (1:0), а затем на своей арене справились с «Шахтером» (2:1).
В крайнем туре чемпионата Испании «Барселона» вырвала победу на 92-й минуте матча против «Реала Сосьедад» (1:0). Победный гол на свой счет записал Араухо. После 12-ти туров «Барселона» имеет в своем активе 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.
Личные встречи
В 8-ми очных матчах «Барселона» одержала 6 побед, «Шахтер» оказался сильнее в двух случаях.
Прямая речь
Главный тренер «Барселоны» Хави:
— «Мы должны вернуться на свой лучший уровень. Мы очень критично относимся к себе и хотим навязать свою игру нашим соперникам, начиная с завтрашнего дня. У нас есть соперники, и мы должны найти способ обыграть их. Это не всегда будет происходить. Это сложный процесс. Мы должны быть скромными и терпеливыми».
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтер» — «Барселона» с коэффициентом 1.95.