Гендиректор «Балтики» заверил, что Игнашевич продолжит работу с командой

Генеральный директор «Балтики»заявил, что клуб по-прежнему доверят главному тренеру команды

«Мы видим, что команда не только адаптируется к РПЛ, но и добавляет.

В последней домашней встрече чемпионата с "Краснодаром" "Балтика" показала, что готова играть на равных даже с лидерами турнира. Причем, на мой взгляд, в той игре мы могли рассчитывать на большее, чем на 2:2. По содержанию игры, по крайней мере.

Сходить с пути, который считаем правильным, мы не планируем», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — «Зенит»

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров. В ближайшем матче команда Игнашевича встретится на своем поле с «Зенитом».