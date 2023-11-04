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    Гендиректор «Балтики» заверил, что Игнашевич продолжит работу с командой

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    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что клуб по-прежнему доверят главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Мы видим, что команда не только адаптируется к РПЛ, но и добавляет.

    В последней домашней встрече чемпионата с "Краснодаром" "Балтика" показала, что готова играть на равных даже с лидерами турнира. Причем, на мой взгляд, в той игре мы могли рассчитывать на большее, чем на 2:2. По содержанию игры, по крайней мере.

    Сходить с пути, который считаем правильным, мы не планируем», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — «Зенит»

    «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров. В ближайшем матче команда Игнашевича встретится на своем поле с «Зенитом».

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