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    «Зенит» справится с «Балтикой»

    «Балтика» — «Зенит». Ставка (к.1.70) и прогноз футбол, чемпионат России, 4 ноября 2023 года

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    Иван Сергеев
    Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле с питерским «Зенитом» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится 3 ноября, 19:00 мск. «Балтика» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Ноября 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Балтика»

    Калининградская команда не лучшим образом стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В настоящий момент в активе калининградцев всего три победы, два ничейных результата и восемь поражений. «Балтийцы» смогли забить только двенадцать мячей, а пропустили в свои целых девятнадцать.

    В итоге подопечные Сергея Игнашевича имеют в своем активе одиннадцать очков после тринадцати матчей и занимают только пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне прямого вылета. От стыковых игр их отделяет только одно очко, а вот от спасительной зоны они отстают на четыре пункта.

    Коэффициенты матча Балтика — Зенит

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    Что касается поединков Кубка России, то тут «бело-синие» чувствовали себя уверенно. По итогам группового этапа Пути РПЛ «Балтика» имеет в своем активе двенадцать очков и заняла второе место в турнирной таблице своей группы, в которой также есть «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов». Она вышла в плей-офф турнира.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Балтика» на выезде уступила «Рубину» (0:1), а до этого была домашние ничья с «Краснодаром» (2:2) и победа над «Оренбургом» (1:0). Перед этим калининградцы проиграли ЦСКА (0:1), но одолели «Ахмат» (1:0).

    «Зенит»

    В чемпионате страны питерская команда продолжает претендовать на очередной чемпионский титул. Питерцы потерпели три поражения, дважды сыграли вничью и в восьми поединках победили. Коллектив из Санкт-Петербурга 27 раз поразил ворота соперника, а в свои пропустил только тринадцать мячей.

    В настоящий момент команда «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе зенитовцев 26 пунктов по итогам тринадцати матчей и они только на два пункта отстают от лидирующего «Краснодара» и на четыре балла опережают «Крылья Советов».

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    • В Кубке России «Зенит» занял уверенное первое место в своей группе и пробился в плей-офф. Подопечные Сергея Семака смогли набрать 14 баллов в шести встречах и обойти в турнирной таблице «Балтику», «Ахмат» и «Крылья Советов».

    В последней игре «Зенит» в родных стенах оказался сильнее «Ахмата» (2:1), а до этого также на своем поле сломил сопротивление «Крыльев Советов» (3:1) и на выезде переиграл «Сочи» (2:0). Только перед этим питерцы потерпели сразу два поражения — от «Оренбурга» (1:3) и «Локомотива» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» можно поставить за 1.70.

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    Ничью оценивают в 3.85, а победу «Балтики» — в 5.00.

    Сделаем ставку на то, что «Зенит» сможет добыть очередную победу.

    Также поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

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    «Балтика» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» справится с «Балтикой»
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