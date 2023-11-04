«Хоффенхайм» — «Байер»: счет матча 2:3, обзор голов

обыграл(3:2) в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги.

В 1-м тайме гости забили 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Флориан Вирц точным ударом на 9-й минуте встречи вывел свою команду вперед, а затем на 45+1-й минуте защитник команды Алехандро Гримальдо удвоил преимущество «Байера» — 2:0.

Во 2-м тайме «Хоффенхайм» активизировался, забив 2 быстрых гола. Сначала полузащитник команды Антон Стах на 56-й минуте сократил отставание до минимума, а форвард Ваут Вегорст и вовсе сравнял счет — 2:2.

Уже на 70-й минуте «Байер» вновь вышел вперед. Дубль в этом матче оформил Алехандро Гримальдо.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Байер 2:3 Голы: 0:1 Флориан Вирц (9'), 0:2 Алехандро Гримальдо (45 + 1'), 1:2 Антон Стах (56'), 2:2 Ваутер Вегорст (58'), 2:3 Алехандро Гримальдо (70') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Озан Кабак, Кевин Фогт, Кевин Акпогума (Bambase Conte, 88'), Финн Оле Беккер (Андрей Крамарич, 78'), Антон Стах, Гриша Прёмель, Мариус Бюльтер, Роберт Сков (Ила Бебу, 78'), Ваутер Вегорст, Максимилиан Байер (Мергим Бериша, 87') Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Одилон Коссуну (Йосип Штанишич, 46'), Флориан Вирц (Адам Гложек, 90'), Йонас Хофман (Роберт Андрих, 80'), Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос, Виктор Бонифас (Амин Адли, 88') Предупреждения: Ваутер Вегорст (45 + 3'), Озан Кабак (48'), Гриша Прёмель (60'), Лукаш Градецки (72'), Жонатан Та (81')

После этого матча «Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 28-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 6-й позиции (18 баллов).