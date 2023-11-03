УЕФА оштрафовала «Барселону» на 500 млн. евро

УЕФА выписала штрафв размере 500 млн. евро из-за нарушений правил финансового фэйр-плей, допущенных в прошлом сезоне. Об этом сообщает FOOTBALL ESPANA.

Стало известно, что «Барселона» получила штраф из-за того, что неправильно указывала свои доходы.

Ранее представители клуба уже подавали апелляцию об отмене этого штрафа, однако Апелляционная палата Инстанции по финансовому контролю клубов не приняла и отклонила запрос и оставила в силе изначальное решение о штрафе.

После 10-и туров «Барселона» занимает 4-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. В следующем матче «сине-гранатовые» сыграют с «Реал Сосьедадом» 4-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.