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    Кукуян рассудит «Спартак» и «Локомотив», Иванов назначен на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 14-го тура чемпионата России.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    4 ноября (суббота)

    «Ахмат» — «Факел»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Вера Опейкина; AVAR — Сергей Карасев; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Балтика» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

    5 ноября (воскресенье)

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Алексей Резников.

    ЦСКА — «Пари НН»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Лапочкин.

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  • 30/10/2023

    • «Локомотив» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.

    6 ноября (понедельник)

    «Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Урал» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

    «Сочи» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Анатолий Цветнов.

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