Кукуян рассудит «Спартак» и «Локомотив», Иванов назначен на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

4 ноября (суббота)
«Ахмат» — «Факел»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Вера Опейкина; AVAR — Сергей Карасев; инспектор — Виктор Кулагин.
«Балтика» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.
5 ноября (воскресенье)
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Алексей Резников.
ЦСКА — «Пари НН»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.
6 ноября (понедельник)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Урал» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.
«Сочи» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Анатолий Цветнов.