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    Постекоглу: Невозможно иметь 24 игрока мирового класса в составе, это не работает

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказал свое отношение к трете больших денег на приобретение футболистов.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Я никогда не думал, что речь идёт просто о трате денег. Невозможно иметь в команде 24 игрока мирового класса. Это никогда не работает. Это было доказано.

    Было доказано, что просто тратить бесконечное количество денег на то, чтобы покупать лучших футболистов — это не выход. Секрет заключается в том, чтобы создать правильную "химию" в команде. Имею в виду сбалансированную команду.

    Возможно, некоторые игроки не будут принимать участия в каждой игре, но, когда они будут выходить на поле, окажут влияние на ход встречи», — приводит слова Постекоглу BBC.

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