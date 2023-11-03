Постекоглу: Невозможно иметь 24 игрока мирового класса в составе, это не работает

Главный тренервысказал свое отношение к трете больших денег на приобретение футболистов.

«Я никогда не думал, что речь идёт просто о трате денег. Невозможно иметь в команде 24 игрока мирового класса. Это никогда не работает. Это было доказано.

Было доказано, что просто тратить бесконечное количество денег на то, чтобы покупать лучших футболистов — это не выход. Секрет заключается в том, чтобы создать правильную "химию" в команде. Имею в виду сбалансированную команду.

Возможно, некоторые игроки не будут принимать участия в каждой игре, но, когда они будут выходить на поле, окажут влияние на ход встречи», — приводит слова Постекоглу BBC.

После 10-и туров «Тоттенхэм» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе.