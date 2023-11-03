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    Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев
    Мирча Луческу сообщил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо», завершив тренерскую карьеру.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Сегодня я не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами "Шахтёра".

    Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец — и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», — сказал Луческу на пресс-конференции.

    Напомним, что 3-го ноября киевское «Динамо» проиграло «Шахтеру» со счетом 0:1. После 10-и туров столичные занимают 7-е место в таблице с 16-ю очками в активе.

    Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год. Специалист стал главным тренером киевского «Динамо» в 2020 году. Сейчас Луческу 78 лет.

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