Тренер «Акрона»: Тренеры потеряли уважение игроков — рулят агенты, которые учат покупать сумки Louis Vuitton

Главный тренер «Акрона»раскритиковал игроков после поражения от «Волгаря» в Кубке России.

«Это вообще, общее такое. Такие вещи решаются приватно, один на один. Но глобально, мне кажется, что тренерское сообщество потеряло влияние на игроков и потеряло уважение. Сейчас происходят ненормальные вещи через тур‑два, то не здороваются, то не жмут руки. То говорят, что, когда тренер уйдет, скажут, что было.

Не потому, что тренеры хуже стали, а слабину дали и позволили забрать внимание, сердца и мысли игроков в другие руки. Представители, агенты. Куча субъектов, которые думают, что разбираются в футболе. И вот они рулят и определяют, как и почему.

А он тренеру может так сказать: некомпетентный, такой‑сякой. Это такая боль уже. Меня это корежит. Нужно сделать все максимально, чтобы уши игроков вернулись к тренерам, тем, кто их развивает и делает лучше. А тот, кто делает им хорошие контракты, учит покупать сумки Louis Vuitton и машины за 10 миллионов, это пусть они делают без тренеров.

Это касается всех игроков, они должны больше прислушиваться к тренерам. Тогда футбол станет лучше, это мое глубокое убеждение. Если вы не слушаете тренера, то на дистанции всегда проиграете», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».

«Акрон» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги после 16-ти туров.