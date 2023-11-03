Агент Муминов: Файзуллаев перешел в ЦСКА, потому что клуб был заинтересован в нем

Агент, ведущий дела узбекского полузащитникаподробно рассказал, почему он стал игроком московского ЦСКА.

«Мы решили не давить на Аббосбека, подготовили некоторые варианты, но решение оставили за самим игроком. Он думал около недели, сомневался, взвешивал все за и против.

После чего связался с Германом и сказал: "Я посоветовался с Элдором Шомуродовым, хочу перейти в ЦСКА". И сегодня уже всем очевидно: парень принял правильное решение. Для себя и для сборной. Стал сильнее и очень продвигает узбекский футбол.

Вообще армейцы долго вели Файзу и были очень настойчивы. Еще в марте спортивный директор Андрей Мовсесьян приезжал в Узбекистан на молодежный чемпионат Азии. На ЧМ U20 в Аргентине, как понимаю, ЦСКА продолжил наблюдать. Весьма профессиональный подход не мог не произвести впечатление. Поразило и еще кое что.

Еще до приезда в Россию Аббос был окружен вниманием и заботой. Абсолютно не утрирую — игрок, еще не пройдя границу, был на связи с представителем клуба. Оказывается, в ЦСКА есть отдел адаптации игроков. Клуб работает по европейским стандартам, там все делают для удобства новичков», — сказал Муминов Sport24.

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Аббосбек Файзуллаев перешел в стан «армейцев» в августе 2023 года. В первых матчах он выходил на замену, но затем стал игроком основного состава. Всего за ЦСКА 20-летний хавбек сыграл 8 матчей, забил один гол, сделал две голевые передачи.