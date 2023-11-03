Агент Муминов: Файзуллаев перешел в ЦСКА, потому что клуб был заинтересован в нем

«Мы решили не давить на Аббосбека, подготовили некоторые варианты, но решение оставили за самим игроком. Он думал около недели, сомневался, взвешивал все за и против.
После чего связался с Германом и сказал: "Я посоветовался с Элдором Шомуродовым, хочу перейти в ЦСКА". И сегодня уже всем очевидно: парень принял правильное решение. Для себя и для сборной. Стал сильнее и очень продвигает узбекский футбол.
Вообще армейцы долго вели Файзу и были очень настойчивы. Еще в марте спортивный директор Андрей Мовсесьян приезжал в Узбекистан на молодежный чемпионат Азии. На ЧМ U20 в Аргентине, как понимаю, ЦСКА продолжил наблюдать. Весьма профессиональный подход не мог не произвести впечатление. Поразило и еще кое что.
Еще до приезда в Россию Аббос был окружен вниманием и заботой. Абсолютно не утрирую — игрок, еще не пройдя границу, был на связи с представителем клуба. Оказывается, в ЦСКА есть отдел адаптации игроков. Клуб работает по европейским стандартам, там все делают для удобства новичков», — сказал Муминов Sport24.
Аббосбек Файзуллаев перешел в стан «армейцев» в августе 2023 года. В первых матчах он выходил на замену, но затем стал игроком основного состава. Всего за ЦСКА 20-летний хавбек сыграл 8 матчей, забил один гол, сделал две голевые передачи.