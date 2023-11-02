Зырянов ответил, если у него желание в будущем возглавить «Зенит»

Экс-полузащитник, а ныне главный тренервысказался о желании в будущем возглавить питерскую команду.

«Хотел бы я в будущем возглавить "Зенит"? Странный вопрос. Он пока неактуальный. Я главный тренер "Черноморца". Все мои силы и желания [сосредоточены на том], чтобы "Черноморец" показывал хороший футбол, выигрывал. Именно здесь, в Новороссийске», — цитирует Зырянова «Чемпионат».

Зырянов возглавил «Черноморец» осенью 2022 года и за один сезон вывел команду в Первую Лигу. На данный момент после 16 сыгранных матчей во втором по силе дивизионе России клуб находится в зоне вылета, располагаясь на 15-м месте с 18 очками.