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    Зырянов ответил, если у него желание в будущем возглавить «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит ФНЛ — Первая лига Черноморец
    Экс-полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о желании в будущем возглавить питерскую команду.

    Константин Зырянов
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    Константин Зырянов

    «Хотел бы я в будущем возглавить "Зенит"? Странный вопрос. Он пока неактуальный. Я главный тренер "Черноморца". Все мои силы и желания [сосредоточены на том], чтобы "Черноморец" показывал хороший футбол, выигрывал. Именно здесь, в Новороссийске», — цитирует Зырянова «Чемпионат».

    Зырянов возглавил «Черноморец» осенью 2022 года и за один сезон вывел команду в Первую Лигу. На данный момент после 16 сыгранных матчей во втором по силе дивизионе России клуб находится в зоне вылета, располагаясь на 15-м месте с 18 очками.

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