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    Гильерме, Миранчук, Сулейманов в основе «Локомотива» на матч Кубка России против «Рубина»

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    Стали известны стартовые составы на матч Кубка России шестого тура группового этапа между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».

    Вратарь «Локомотива» Гильерме
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    Вратарь «Локомотива» Гильерме

    «Локомотив»: Гилерме, Фассон, Кузьмичёв, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

    «Рубин»: Шамов, Рожков, Грицаенко, Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

    Следить за ходом матча можно тут. Посмотреть прогноз от наших экспертов можно по этой ссылке.

    Напомним, что «Локомотив» занимает первое место в группе В с 10 очками, а «Рубин» замыкает квартет с четырьмя баллами, потеряв шансы на выход.

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