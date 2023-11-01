Гильерме, Миранчук, Сулейманов в основе «Локомотива» на матч Кубка России против «Рубина»

Стали известны стартовые составы на матч Кубка России шестого тура группового этапа между московскими казанским

«Локомотив»: Гилерме, Фассон, Кузьмичёв, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

«Рубин»: Шамов, Рожков, Грицаенко, Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

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Напомним, что «Локомотив» занимает первое место в группе В с 10 очками, а «Рубин» замыкает квартет с четырьмя баллами, потеряв шансы на выход.