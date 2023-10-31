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    В издании Four-Four-Two назвали 10 лучших правых защитников мира, Уолкер — на 1-м месте

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    Стал известен список из 10-и лучших правых защитников в мире по версии издания Four-Four-Two.

    Кайл Уолкер — защитник «Манчестер Сити»
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    Кайл Уолкер — защитник «Манчестер Сити»

    1. Кайл Уолкер («Манчестер Сити», сборная Англии);

    2. Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко);

    3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии);

    4. Киран Триппьер («Ньюкасл», сборная Англии);

    5. Жоау Канселу («Барселона», сборная Португалии);

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    6. Бен Уайт («Арсенал», сборная Англии);

    7. Джереми Фримпонг («Байер»);

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    • 8. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид);

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    9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи», сборная Италии).

    10. Рис Джеймс («Челси», сборная Англии).

    Напомним, что Уолкер был одним из ключевых игроков сборной Англии во время чемпионата мира 2022 года. К тому же, защитник оформил требл вместе с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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