В издании Four-Four-Two назвали 10 лучших правых защитников мира, Уолкер — на 1-м месте

Стал известен список из 10-и лучших правых защитников в мире по версии издания

1. Кайл Уолкер («Манчестер Сити», сборная Англии);

2. Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко);

3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии);

4. Киран Триппьер («Ньюкасл», сборная Англии);

5. Жоау Канселу («Барселона», сборная Португалии);

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6. Бен Уайт («Арсенал», сборная Англии);

7. Джереми Фримпонг («Байер»);

8. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид);

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9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи», сборная Италии).

10. Рис Джеймс («Челси», сборная Англии).

Напомним, что Уолкер был одним из ключевых игроков сборной Англии во время чемпионата мира 2022 года. К тому же, защитник оформил требл вместе с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.