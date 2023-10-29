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    Смолов о победе «Динамо»: Надо отдать должное «Уралу», концовка была нервная

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о победе своей команды в матче 13-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом» (2:1).

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Ничего хорошего в том, что не выигрывали. Но при этом не пропускали и не проигрывали, что тоже не так плохо.

    Рады, что сегодня удалось победить, хоть и концовка была нервная. Надо отдать должное "Уралу" — они не сдавались и играли до конца.

    Раньше было прозвище creator? Это прозвище и осталось. Я играл на позиции "девятки", где функционал чуть ограничен. Сейчас играю чуть больше в полузащите, поэтому больше двигаюсь по полю.

    Ставка на быстрый гол есть в каждом матче. Просто не бывает так, что что-то запланировал, и это сразу можно реализовать.

    На поле есть команда соперника. Настраивались на прессинг, потому что знали, что "Урал" будет играть длинными передачами», — передает слова Смолова Чемпионат.

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