Смолов о победе «Динамо»: Надо отдать должное «Уралу», концовка была нервная

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 13-го тура российской Премьер-лиги с(2:1).

«Ничего хорошего в том, что не выигрывали. Но при этом не пропускали и не проигрывали, что тоже не так плохо.

Рады, что сегодня удалось победить, хоть и концовка была нервная. Надо отдать должное "Уралу" — они не сдавались и играли до конца.

Раньше было прозвище creator? Это прозвище и осталось. Я играл на позиции "девятки", где функционал чуть ограничен. Сейчас играю чуть больше в полузащите, поэтому больше двигаюсь по полю.

Ставка на быстрый гол есть в каждом матче. Просто не бывает так, что что-то запланировал, и это сразу можно реализовать.

На поле есть команда соперника. Настраивались на прессинг, потому что знали, что "Урал" будет играть длинными передачами», — передает слова Смолова Чемпионат.

После победы над «Уралом» «Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют 2-го ноября с «Пари НН» в рамках Кубка России.