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    «Ренн» и «Страсбург» поделили очки в матче Лиги 1

    «Ренн» — «Страсбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Ренн» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) в матче 10-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев гол забил Адриен Трюффер на 23-й минуте, а игрок «Страсбурга» Лебо Мотиба сравнял счет на 81-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Страсбург 1:1
    Голы: 1:0 Адриен Трюффер (23'), 1:1 Лебо Мотиба (81') Ренн: Стив Манданда, Лоранс Ассиньон (Гела Дуэ, 70'), Варме Омари, Адриен Трюффер, Жануэль Белосьян, Бенжамен Буриго, Неманья Матич (Батист Сантамария, 75'), Дезире Дуэ, Людовик Блас (Фабиан Ридер, 82'), Арно Калимуэндо (Мартен Терье, 70'), Амин Гуири (Ибрахим Салах, 82') Страсбург: Матц Зельс, Джуниор Мванга (Жесси Деменге, 76'), Исмаэль Дукуре, Томас Делаин (Эдуард Соболь, 86'), Лука Перрен, Жерзино Ньямси, Марвен Сеная, Эмануэль Эмегха (Фредерик Гильберт, 75'), Дилан Баква, Анжело Габриэл, Moise Sahi Dion (Лебо Мотиба, 58') Предупреждения: Жерзино Ньямси (5'), Матц Зельс (23'), Неманья Матич (45'), Лоранс Ассиньон (61')

    После этого матча «Ренн» занимает 8-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе. «Страсбург» — на 14-й позиции (11).

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