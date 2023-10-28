«Волгарь» — «Родина»: счет матча 0:4, обзор голов

«Волгарь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Иван Тимощенко (дубль), Максим Турищев и Владислав Самко.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Родина 0:4
Голы: 0:1 Иван Тимошенко (пенальти) (4'), 0:2 Максим Турищев (20'), 0:3 Иван Тимошенко (53'), 0:4 Владислав Самко (90') Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Malyarov N., Shaikhtdinov D. Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Заурбек Плиев, Георгий Юдинцев, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Ната Уэсли, Иван Тимошенко, Максим Турищев, Shakerov R. Предупреждения: Заурбек Плиев (1'), Илья Камышев (85')
«Родина» набрала 21 очко и идет на 11-м месте в таблице ФНЛ.
«Волгарь» с 12 баллами располагается на 18-й строчке.