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    «Родина» в гостях разгромила «Волгарь»

    «Волгарь» — «Родина»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В 16-м туре Первой лиги «Волгарь» принимал «Родину». Гости разгромили соперника со счетом 4:0.

    «Волгарь»
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    «Волгарь»

    В составе победителей отличились Иван Тимощенко (дубль), Максим Турищев и Владислав Самко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Родина 0:4
    Голы: 0:1 Иван Тимошенко (пенальти) (4'), 0:2 Максим Турищев (20'), 0:3 Иван Тимошенко (53'), 0:4 Владислав Самко (90') Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Malyarov N., Shaikhtdinov D. Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Заурбек Плиев, Георгий Юдинцев, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Ната Уэсли, Иван Тимошенко, Максим Турищев, Shakerov R. Предупреждения: Заурбек Плиев (1'), Илья Камышев (85')

    «Родина» набрала 21 очко и идет на 11-м месте в таблице ФНЛ.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волгарь» с 12 баллами располагается на 18-й строчке.

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