Кассьерра о победе «Зенита»: В конце пришлось немного пострадать

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра оценил игру своей команды в матче 13-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом» (2:1).

«Что второй тайм, что весь матч получился очень сложным. Мы понимали, чтобы немного успокоить игру, нужно забить ещё. В конце пришлось немного пострадать. Сейчас нужно отдохнуть и готовиться к следующей игре.

Очень жаль, что попал в штангу. Этот гол придал бы нам спокойствия. Я всё сделал правильно, но иногда бывает, что мяч не заходит в ворота», — передает слова Кассьерры Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют с «Крыльями Советов» 31-го октября в рамках Кубка России.