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    «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ

    «Зенит» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Зенит» одержал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

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    Первый гол в этом матче забили гости на 24-й минуте встречи. Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате получил мяч еще на своей половине поля, побежал до штрафной соперника, накрутил всех защитников и переиграл вратаря. Прекрасный гол!

    «Зенит» сумел сравнять счет на 32-й минуте. Форвард команды Иван Сергеев принял отличную передачу от Клаудиньо, вышел один на один с голкипером соперника и забил гол.

    Спустя всего 5 минут хозяева и вовсе вышли вперед. Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра отлично подключился к атаке, его партнер по команде прострелил в штрафной и замкнул передачу.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Ахмат 2:1
    Голы: 0:1 Мохамед Конате (24'), 1:1 Иван Сергеев (32'), 2:1 Матео Кассьерра (37') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Родриго, Матео Кассьерра, Иван Сергеев Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Евгений Харин, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Camilo Предупреждения: Артём Тимофеев (36'), Нуралы Алип (52'), (90+3')

    После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Ахмат» — на 13-й позиции (12 очков).

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