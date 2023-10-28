«Кубань» и «Черноморец» поделили очки, «Тюмень» одолел «Нефтехимик»

Завершились два матча 16-го тура Первой лиги России.

В одном из них «Кубань» и «Черноморец» сыграли вничью 2:2. На голы Ивана Маклаков и Владислава Руденко гости ответили точными ударами Богдана Рейхман и Оливье Кенфака.

Футбол. Россия. ФНЛ Кубань — Черноморец 2:2 Голы: 0:1 Иван Маклаков (8'), 1:1 Reichmen B. (21'), 1:2 Rudenko V. (39'), 2:2 Kenfack O. (57') Кубань: Дмитрий Терновский, Азат Байрыев, Иван Темников, Максим Веденеев, Валерий Чуперка, Георгий Махатадзе, Илья Мосейчук, Максим Лаук, Kenfack O., Reichmen B., Zhilov I. Черноморец: Арсен Адамов, Иван Маклаков, Даниил Фомин, Frolkin D., Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Korobov D., Magomedov Z., Rudenko V., Saaduev S. Предупреждение: Иван Темников (86')

«Кубань» с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Черноморец» — 15-й с 18 очками.

Прогнозы на ФНЛ

В еще одной игре «Тюмень» в гостях победила «Нефтехимик» со счетом 2:0. Авторами голов стали Илья Порохов и Виталий Шитов.

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Тюмень 0:2 Голы: 1:0 Bitelo (42'), 2:0 Даниил Фомин (45'), 3:0 Иван Зазвонкин (90+5') Нефтехимик: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Даниил Лесовой, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Bitelo Тюмень: Александр Максименко, Павел Маслов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Олег Рябчук, Михаил Игнатов, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Хесус Медина, Антон Зиньковский, Павел Мелёшин Предупреждения: Павел Маслов (30'), Николас Маричал (31'), Данил Пруцев (48'), Никита Чернов (71')

«Тюмень» набрала 29 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» — 13-й.