Мхитарян: Хочу остаться в «Интере»

Хавбек «Интера»отметил, что он счастлив в миланской команде.

«Я очень счастлив здесь и хочу остаться в "Интере". Мой агент работает и ведёт переговоры о продлении контракта», — приводит слова Мхитаряна журналист Николо Скира в соцсетях.

До этого СМИ писали, что Мхитаряну предложили соглашение, рассчитанное до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

Нынешний контракт с Генрихом истекает в июне 2024 года. Футболист защищает цвета «Интера» с 2022 года.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл в чемпионате Италии 9 встреч, забил 2 года и сделал один ассист.