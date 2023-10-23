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    Мхитарян: Хочу остаться в «Интере»

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    Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян отметил, что он счастлив в миланской команде.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    «Я очень счастлив здесь и хочу остаться в "Интере". Мой агент работает и ведёт переговоры о продлении контракта», — приводит слова Мхитаряна журналист Николо Скира в соцсетях.

    До этого СМИ писали, что Мхитаряну предложили соглашение, рассчитанное до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Нынешний контракт с Генрихом истекает в июне 2024 года. Футболист защищает цвета «Интера» с 2022 года.

    В текущем сезоне Мхитарян сыграл в чемпионате Италии 9 встреч, забил 2 года и сделал один ассист.

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