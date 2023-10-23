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    Глава РПЛ: Встреча клубов с Мажичем потеряла смысл

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о целесообразности встречи клубов с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Я вообще Милорада Мажича не видел ни разу. Мне кажется, встреча уже потеряла смысл. Мы просили о ней несколько раз перед стартом сезона, когда был назначен Милорад. Я специально поднял стенограмму общего собрания, где говорил о том, что нам не хочется в публичной плоскости обсуждать вопрос судейства.

    Наверное, было бы правильно познакомиться и услышать его принципы работы. Я говорю даже не про трактовки, а общие принципы. Мы эту встречу просили, но сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу.

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    • Не хочу обострять. Да, я уже это сделал, но потому что эпизод в матче "Ростов" — "Урал" был для меня вопиющим случаем. Я не мог не выступить. Мне кажется, если бы я тогда этого не сделал, об этом бы забыли и не обратили внимания.

    Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому. А здесь, как мне показалось, все было сделано так, чтобы показать: судей не накажут. Хотя для меня это настолько очевидно!

    Вы знаете, как сейчас работает ЭСК? И я не знаю. Когда был Ашот Рафаилович [Хачатурянц], он меня приглашал (и не только меня) — и я видел, как этот орган работает.

    При Мажиче мы больше не увидим видеоразборов спорных эпизодов? Я не знаю. Интересен ли мне этот вопрос? Мне все, что касается российского футбола, очень интересно. Поэтому я переживаю за судейство, так как это бьет по репутации лиги и всех руководителей, включая меня. Вот и реагирую таким образом. До конца первой части сезона точно не буду комментировать судейство», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

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