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    Президент РПЛ: ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала

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    Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев признался, что его удивили решения решения экспертно‑судейской комиссии РФС по матчу «Ростов» — «Урал».

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    Комиссия ЭСК РФС пришла к выводу, что все решения арбитра Романа Галимова в игре между «Ростовом» и «Уралом» были верными.

    «Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Ганчаренко). Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

    Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и (Хореном) Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин — прим. "Матч ТВ") через три дня на матч "Факела" и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле "кто здесь хозяин и босс". Пожалуйста, имеют право, о’кей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

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    • Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

    Иванов звонил мне еще в перерыве матча, мы общались, но я понимал, что он на взводе. Я не сторонник обсуждать сложные вопросы на таком эмоциональном фоне, поэтому мы с ним созвонились попозже. И повторюсь, я понимаю его, также как и чувства (главного тренера "Ростова") Валерия Карпина. Появляются вопросы, понимаете? В моем понимании, если бы у нас был диалог с судейским корпусом, было бы проще решать все эти наболевшие вопросы. Но не мы выбрали такой формат взаимодействия», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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