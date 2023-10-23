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    «Акрон» одержал волевую победу над «Шинником» в матче Первой лиги

    «Акрон» — «Шинник»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Акрон» на своем поле обыграл «Шинник» (3:1) в матче 15-го тура российской Первой лиги.

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Первый гол забили гости на 27-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Игорь Андреев.

    Далее голы забивали только хозяева. Отличились Марат Бокоев на 45-й минуте, Егор Данилкин на 59-й и Андрес Понсе на 73-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Шинник 3:1
    Голы: 0:1 Игорь Андреев (27'), 1:1 Марат Таймуразович Бокоев (45'), 2:1 Егор Данилкин (59'), 3:1 Андрес Понсе (73') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Владимир Азаров, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Антон Килин, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K. Шинник: Александр Довбня, Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Василий Алейников, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Guzj D., Kotin N., Rubtsov I. Предупреждение: Danilin K. (87')

    После этого матча «Акрон» занимает 2-е место в таблице Первой лиги (27 очков). «Шинник» — на 9-й позиции (20).

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