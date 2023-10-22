Роналду ответил на вопрос, сколько еще планирует играть

Нападающийвысказался на тему того, когда планирует завершить игровую карьеру.

«Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа — то, что привело меня на вершину.

Без моей команды ничего бы этого не произошло. Это была трудная игра, особенно после перерыва на матчи сборных и выездов. Я очень рад быть в Саудовской Аравии и очень благодарен, что в свои 38 лет я все еще помогаю своей команде», — цитирует Роналду O Jogo.