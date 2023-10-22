2-й таймБарселона — АтлетикОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Барселона» — «Атлетик». Онлайн
  • 23:43
    • «Ювентус» выиграл в гостях у «Милана»
  • 21:04
    • «Ростов» разгромил «Ахмат»
  • 20:54
    • «Аталанта» всухую обыграла «Дженоа» в матче Серии А
  • 19:59
    • Дубль Головина обеспечил «Монако» победу в матче с «Метцем»
  • 19:31
    • «Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА
    Все новости спорта

    «Ювентус» выиграл в гостях у «Милана»

    «Милан» — «Ювентус»: счет матча 0:1 (0:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Ювентус
    Завершилась центральная встреча девятого тура итальянской Серии А между «Миланом» и туринским «Ювентусом». Победу со счетом 1:0 одержала «старая синьора».

    Полузащитник «Юве» Мануэль Локателли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Полузащитник «Юве» Мануэль Локателли

    Первый тайм не принес забитых голов. «Россонери» владели небольшим игровым преимуществом, имели пару возможностей забить, но не смогли это сделать.

    На 40-й минуте за фол последней надежды был удален центральный защитник «Милана» Малик Тиав.

    После этого «Ювентус» смог перехватить инициативу на поле и в итоге добился своего.

    В середине второго тайма отличный удар удался центральному полузащитнику туринцев Мануэлю Локателли, который что интересно является воспитанником «Милана».

    Мяч по пути задел Раде Крунича, изменил траекторию и залетел в сетку номинально третьего вратаря «россонери» Антонио Миранте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Ювентус 0:1
    Гол: 0:1 Мануэль Локателли (63') Милан: Антонио Миранте, Давиде Калабрия (Симон Кьер, 79'), Малик Тшау, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци, Юнус Муса, Ясин Адли (Раде Крунич, 60'), Кристиан Пулишич (Пьер Калюлю, 43'), Тейьяни Рейндерс (Лука Ромеро, 79'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Лука Йович, 60') Ювентус: Войцех Щенсны, Даниэле Ругани, Бремер, Федерико Гатти (Dean Huijsen, 79'), Филип Костич (Андреа Камбьязо, 56'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Мойзе Кин (Душан Влахович, 56'), Аркадиуш Милик (Федерико Кьеза, 78'), Тимоти Уэа (Фабио Миретти, 84') Предупреждения: Тимоти Уэа (52'), Тейьяни Рейндерс (61'), Уэстон Маккенни (67'), Федерико Гатти (71'), Мануэль Локателли (72') Удаление: Малик Тшау (40')

    После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Фулхэм» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Во Владивостоке ЦСКА реабилитируется за 1:4 от «Ак Барса»
  • «Адмирал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • В Хабаровск «Спартак» едет за девятой подряд победой
  • «Амур» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Амур — Спартак
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маррей — Ханфманн
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Офнер
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Штруфф — Юбэнкс
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Вольф — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры