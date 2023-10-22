«Милан» — «Ювентус»: счет матча 0:1 (0:0), обзор голов

Завершилась центральная встреча девятого тура итальянской Серии А междуи туринским. Победу со счетом 1:0 одержала «старая синьора».

Первый тайм не принес забитых голов. «Россонери» владели небольшим игровым преимуществом, имели пару возможностей забить, но не смогли это сделать.

На 40-й минуте за фол последней надежды был удален центральный защитник «Милана» Малик Тиав.

После этого «Ювентус» смог перехватить инициативу на поле и в итоге добился своего.

В середине второго тайма отличный удар удался центральному полузащитнику туринцев Мануэлю Локателли, который что интересно является воспитанником «Милана».

Мяч по пути задел Раде Крунича, изменил траекторию и залетел в сетку номинально третьего вратаря «россонери» Антонио Миранте.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Ювентус 0:1 Гол: 0:1 Мануэль Локателли (63') Милан: Антонио Миранте, Давиде Калабрия (Симон Кьер, 79'), Малик Тшау, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци, Юнус Муса, Ясин Адли (Раде Крунич, 60'), Кристиан Пулишич (Пьер Калюлю, 43'), Тейьяни Рейндерс (Лука Ромеро, 79'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Лука Йович, 60') Ювентус: Войцех Щенсны, Даниэле Ругани, Бремер, Федерико Гатти (Dean Huijsen, 79'), Филип Костич (Андреа Камбьязо, 56'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Мойзе Кин (Душан Влахович, 56'), Аркадиуш Милик (Федерико Кьеза, 78'), Тимоти Уэа (Фабио Миретти, 84') Предупреждения: Тимоти Уэа (52'), Тейьяни Рейндерс (61'), Уэстон Маккенни (67'), Федерико Гатти (71'), Мануэль Локателли (72') Удаление: Малик Тшау (40')

После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.