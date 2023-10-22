«Лорьян» — «Ренн»: счет матча 2:1 (2:1), обзор матча

В матче 9-го тура чемпионата Франциина своем домашнем стадионе переиграл «Ренн» со счетом 2:1 и покинул зону вылета.

На четвертой минуте центральный защитник гостей Варме Омари срезал мяч в свои ворота.

В середине первого тайма Людовику Бласу с передачи Амина Гуири удалось сравнять счет.

Но в уже добавленное к первой половине матча Сулейман Туре снова вывел «Лорьян» вперед.

Во втором тайме играла была равной, но забить так в итоге больше никому не удалось.

Футбол. Франция. Лига 1 Лорьян — Ренн 2:1 Голы: 1:0 Варме Омари (автогол) (4'), 1:1 Людовик Блас (21'), 2:1 Сулейман Туре (45 + 2') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Формоз Менди, Монтассар Тальби, Сулейман Туре, Дарлин Йонгва, Тео Ле Бри (Жедеон Калулу, 83'), Лоран Абергель, Тьемуэ Бакайоко, Эли Жуниор Крупи (Ромен Февр, 63'), Пабло Пажи (Bassirou Ndiaye, 46'), Tosin Aiyegun Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Варме Омари (Кристофер Ву, 46'), Лоранс Ассиньон, Людовик Блас (Ибрахим Салах, 62'), Энцо Ле Фе (Фабиан Ридер, 76'), Батист Сантамария, Бенжамен Буриго (Дезире Дуэ, 62'), Жануэль Белосьян, Амин Гуири, Арно Калимуэндо (Бертуг Озгюр Йылдырым, 76') Предупреждения: Кристофер Ву (48'), Ибрахим Салах (90 + 2')

После 9-ти туров «Лорьян» имеет 10 очков и располагается пока на 13-м месте. «Ренн» имеет на очко больше и пока занимает девятую строчку.