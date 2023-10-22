ПерерывБарселона — АтлетикОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» в погоне за лидером

    Итоги 8-го тура чемпионата Германии по футболу

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Бохум Вердер Вольфсбург Кельн РБ Лейпциг Майнц Унион Берлин Фрайбург Хоффенхайм 1899 Штутгарт Дармштадт
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Барселона» — «Атлетик». Онлайн Роберто Де ДзербиПреемник. Де Дзерби — идеальный кандидат на замену Гвардиоле в «Ман Сити» Ислам Махачев и Александр ВолкановскиЯркий нокаут Махачева в реванше с Волкановски, прагматичная победа Чимаева. Обзор карда UFC 294
  • 21:39
    • «Барселона» — «Атлетик»: стартовые составы
  • 21:04
    • «Ростов» разгромил «Ахмат»
  • 21:03
    • Леау выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Ювентусом»
  • 20:54
    • «Аталанта» всухую обыграла «Дженоа» в матче Серии А
  • 19:59
    • Дубль Головина обеспечил «Монако» победу в матче с «Метцем»
    Все новости спорта
    «Бавария» — «Бохум». Сезон 2023/2024
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария» — «Бохум». Сезон 2023/2024
    Всего два очка отделяют лидера Бундеслиги «Байера» от тройки преследователей, которые расположились со второй по четвертую строчки. Речь о «Штутгарте», «Баварии» и «Борусии» из Дортмунда.

    Изменения в турнирной таблице

    Первую четверку команд немецкой Бундеслиги изменения не коснулись. А вот на пятую строчку чемпионата поднялся «Лейпциг», которому удалось обойти в турнирной таблице «Хоффенхайм».

    Потерял две позиции «Вольфсбург» (9 место), который пропустил вперед себя «Айнтрахт» (7 место) и «Фрайбург» (8 место).

    Плюс 5 строчек для «Аугсбурга», которому удалось по итогам 8 тура взлететь на 10-е место в чемпионате Германии. В итоге свои позиции потеряли «Хайденхайм» (с 10-го на 11-е), «Дармштадт 98» (с 11-го на 12-е), «Боруссия» М (с 12-го на 13-е) и «Унион» (с 13-го на 15-е).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    С последней строчки чемпионата поднялся «Кельн», которому удалось взобраться на 16-е место. «Бохум» (17 место) и «Майнц 05» (18 место) скатились на одну позицию вниз.

    Топ-4

    Бундеслигу продолжает возглавлять «Байер» из Леверкузена. «Фармацевты» в минувшем туре одержали победу над «Вольфсбургом» (2:1) — игра прошла на вызде.

    В составе «Байера» голами отметились Джереми Фримпонг и Алехандро Гримальдо. В итоге лидер чемпионата набрал 22 очка и сохранил первое место.

    21 балл у «Штутгарта», клуб которы расположился на втором месте в немецком первенстве. В рамках 8-го тура «швабы» добились победы в игре против «Униона» (3:0).

  • Transfermarkt: Онана входит в пятерку самых дорогих голкиперов мира
  • Читайте по теме

    • Три очка «Штутгарту» принесли голы в исполнении Серу Гирасси, Силаса Мвумпы и Дениза Ундава.

    По 20 пунктов заработали флагманы немецкого футбола — «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда.

    Итак, «Бавария» в 8-м туре чемпионата на выезде играла против «Майнца». «Немецкая машина» одержала победу со счетом 3:1. В первом тайме матча за «Баварию» голы забивали Кингсли Коман и Гарри Кейн. После перерыва отличился Леон Горецка.

    «Боруссия» Д — «Вердер»
    globallookpress.com

    Топ-4 замыкает дортмундская «Боруссия», «черно-желтые» с минимальным счетом выиграли у бременского «Вердера» (1:0).

    Единственный и победный гол в составе «шмелей» на 67-й минуте матча оформил Юлиан Брандт.

    Тур № 9

    Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 27 по 29 октября.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Байер» попытается удержаться на лидирующей позиции, для этого нужно будет обыграть «Фрайбург». Игра состоится в воскресенье, 29 октября.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В этот же день «Боруссия» Д отправится в гости к «Айнтрахту». В субботу, 28 октября «Бавария» на своей арене сыграет против команды «Дармштадт 98».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Амур — Спартак
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маррей — Ханфманн
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Офнер
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Штруфф — Юбэнкс
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Вольф — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры