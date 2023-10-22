Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» в погоне за лидером

Всего два очка отделяют лидера Бундеслиги «Байера» от тройки преследователей, которые расположились со второй по четвертую строчки. Речь о «Штутгарте», «Баварии» и «Борусии» из Дортмунда.

Изменения в турнирной таблице

Первую четверку команд немецкой Бундеслиги изменения не коснулись. А вот на пятую строчку чемпионата поднялся «Лейпциг», которому удалось обойти в турнирной таблице «Хоффенхайм».

Потерял две позиции «Вольфсбург» (9 место), который пропустил вперед себя «Айнтрахт» (7 место) и «Фрайбург» (8 место).

Плюс 5 строчек для «Аугсбурга», которому удалось по итогам 8 тура взлететь на 10-е место в чемпионате Германии. В итоге свои позиции потеряли «Хайденхайм» (с 10-го на 11-е), «Дармштадт 98» (с 11-го на 12-е), «Боруссия» М (с 12-го на 13-е) и «Унион» (с 13-го на 15-е).

Календарь и таблица Бундеслиги

С последней строчки чемпионата поднялся «Кельн», которому удалось взобраться на 16-е место. «Бохум» (17 место) и «Майнц 05» (18 место) скатились на одну позицию вниз.

Топ-4

Бундеслигу продолжает возглавлять «Байер» из Леверкузена. «Фармацевты» в минувшем туре одержали победу над «Вольфсбургом» (2:1) — игра прошла на вызде.

В составе «Байера» голами отметились Джереми Фримпонг и Алехандро Гримальдо. В итоге лидер чемпионата набрал 22 очка и сохранил первое место.

21 балл у «Штутгарта», клуб которы расположился на втором месте в немецком первенстве. В рамках 8-го тура «швабы» добились победы в игре против «Униона» (3:0).

Три очка «Штутгарту» принесли голы в исполнении Серу Гирасси, Силаса Мвумпы и Дениза Ундава.

По 20 пунктов заработали флагманы немецкого футбола — «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда.

Итак, «Бавария» в 8-м туре чемпионата на выезде играла против «Майнца». «Немецкая машина» одержала победу со счетом 3:1. В первом тайме матча за «Баварию» голы забивали Кингсли Коман и Гарри Кейн. После перерыва отличился Леон Горецка.

«Боруссия» Д — «Вердер» globallookpress.com

Топ-4 замыкает дортмундская «Боруссия», «черно-желтые» с минимальным счетом выиграли у бременского «Вердера» (1:0).

Единственный и победный гол в составе «шмелей» на 67-й минуте матча оформил Юлиан Брандт.

Тур № 9

Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 27 по 29 октября.

«Байер» попытается удержаться на лидирующей позиции, для этого нужно будет обыграть «Фрайбург». Игра состоится в воскресенье, 29 октября.

Все прогнозы на Бундеслигу

В этот же день «Боруссия» Д отправится в гости к «Айнтрахту». В субботу, 28 октября «Бавария» на своей арене сыграет против команды «Дармштадт 98».