Полузащитник «Сочи» Батырев выбирает между сборными России и Канадой

Хавбек «Сочи», у которого есть российское и канадское гражданство, пока не определился за какую ему сборную стоит выступать.

«У меня было и ранее российское гражданство. Я же приезжал еще в детстве в Россию. Тогда и получил паспорт. При этом канадский у меня тоже есть, у меня двойное гражданство.

Я вызывался в канадскую сборную U15, не исключаю, что сыграю и за основную команду Но не могу сказать, что уже принял решение. Могу играть либо за Канаду, либо за Россию. Не выбрал еще. Кто первый вызовет, наверное», сообщил Батырев в интервью «Матч ТВ».

Амир Батырев родился в Канаде, туда его семья переехала из Калмыкии. До «Сочи» он играл в молодежных командах «Торонто» и «Ванкувера», первым его клубом в России стала «Тверь». За «Сочи» на его счету 13 матчей.