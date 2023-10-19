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    Президент «Наполи» готов продать Осимхена летом

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    Владелец «Наполи», известный кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис изящно намекнул, что может расстаться со своим ведущим форвардом Виктором Осимхеном следующим летом.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Мы устно договорились о новом контракте в августе, затем, если что-то изменится с его стороны… жизнь продолжается.

    Контракт Виктора истекает в июне 2025 года, время есть всегда. Помните… я продал Калиду Кулибали в "Челси" за год до окончания его контракта», — приводит слова Де Лаурентиса футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

    Соглашение Осимхена с «Наполи» действует еще два года. Он пришел летом 2020 года из французского «Лилля» за 75 млн евро. В текущем сезоне он забил шесть мячей в девяти играх. Осимхеном активно интересуются ряд английских топ-клубов.

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