Президент «Наполи» готов продать Осимхена летом

Владелец «Наполи», известный кинопродюсеризящно намекнул, что может расстаться со своим ведущим форвардомследующим летом.

«Мы устно договорились о новом контракте в августе, затем, если что-то изменится с его стороны… жизнь продолжается.

Контракт Виктора истекает в июне 2025 года, время есть всегда. Помните… я продал Калиду Кулибали в "Челси" за год до окончания его контракта», — приводит слова Де Лаурентиса футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение Осимхена с «Наполи» действует еще два года. Он пришел летом 2020 года из французского «Лилля» за 75 млн евро. В текущем сезоне он забил шесть мячей в девяти играх. Осимхеном активно интересуются ряд английских топ-клубов.