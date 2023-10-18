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    «Мы близки к этому уровню». Месси сравнил сборную Аргентины с лучшей версией «Барселоны»

    Футбол Сборная Аргентины Латинская Америка Барселона
    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Перу (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2026 сравнил свою национальную команду с лучшей версией «Барселоны».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Эта команда Аргентины впечатляет, она растет, она становится все лучше и лучше.

    Сравнивать сборную Аргентины с "Барселоной", лучшей командой в истории, это многовато для нас, но я думаю, что благодаря тому, что мы продемонстрировали, нашим победам на Кубке Америки и чемпионате мира, мы очень близки к этому уровню.

    У нас есть классные игроки. Кто бы ни играл в составе, вы всегда можете сказать, что это Аргентина, потому что у нас есть очень ярко выраженный стиль, который во многом идентифицирует нас, и нам это нравится.

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    • После победы на Кубке Америки в Бразилии мы раскрепостились и вышли на новый уровень. А после победы на чемпионате мира — тем более. Команда очень уверена в себе, очень раскрепощена. Где бы мы ни играли, мы всегда главный герой и хотим владеть мячом. Мы чувствуем себя очень хорошо и получаем удовольствие от такой игры», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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