Лапорта получил статус обвиняемого по делу Негрейры

Жоан Лапорта Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Лапорте не получится избежать наказания по причине истечения срока давности, ведь следствие решило, что срок не истек, поскольку отсчет ведется с даты последнего платежа Негрейре, который произошел в 2018 году.
Лапорта вновь стал президентом «Барселоны» в 2021 году. Ранее испанец занимал этот пост в период с 2003 по 2010 год.
По данным следствия, «Барселона» давала взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейре в период с 2001 по 2018 год.
Если каталонский клуб признают виновным в этом деле, то его могут отправить в Сегунду — вторая по силе лига Испании и лишить возможности выступать в еврокубках.