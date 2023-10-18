Лапорта получил статус обвиняемого по делу Негрейры

Президентобвиняют во взятничестве по делу. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что Лапорте не получится избежать наказания по причине истечения срока давности, ведь следствие решило, что срок не истек, поскольку отсчет ведется с даты последнего платежа Негрейре, который произошел в 2018 году.

Лапорта вновь стал президентом «Барселоны» в 2021 году. Ранее испанец занимал этот пост в период с 2003 по 2010 год.

По данным следствия, «Барселона» давала взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейре в период с 2001 по 2018 год.

Если каталонский клуб признают виновным в этом деле, то его могут отправить в Сегунду — вторая по силе лига Испании и лишить возможности выступать в еврокубках.