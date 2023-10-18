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    Лапорта получил статус обвиняемого по делу Негрейры

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвиняют во взятничестве по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Об этом сообщает Marca.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    Стало известно, что Лапорте не получится избежать наказания по причине истечения срока давности, ведь следствие решило, что срок не истек, поскольку отсчет ведется с даты последнего платежа Негрейре, который произошел в 2018 году.

    Лапорта вновь стал президентом «Барселоны» в 2021 году. Ранее испанец занимал этот пост в период с 2003 по 2010 год.

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    • По данным следствия, «Барселона» давала взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейре в период с 2001 по 2018 год.

    Если каталонский клуб признают виновным в этом деле, то его могут отправить в Сегунду — вторая по силе лига Испании и лишить возможности выступать в еврокубках.

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