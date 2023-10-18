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    Карпин о ситуации Миранчука в «Аталанте»: Хотелось, чтобы он играл как можно чаще

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о карьере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «У Алексея совсем другая ситуация. Если Джикия был капитаном и сборной, и "Спартака", и основным игроком везде, то сейчас ситуация изменилась. У Алексея, к сожалению, эта ситуация затянулась.

    Пора сменить команду? Это к нему, а не ко мне вопрос. Он взрослый человек и сам решает, что делать со своей карьерой. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он играл как можно чаще. Так же, как и всем, и ему самому прежде всего», — сказал Валерий Карпин Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Миранчук далеко не всегда попадает в состав «Аталанты», сыграв всего 2 матча, не отметившись результативными действиями.

    В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Торино» на правах аренды, сыграл 29 матчей в Серии А, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

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