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    Украина в волевом стиле переиграла Мальту

    Мальта — Украина: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче восьмого тура квалификации Евро-2024 сборная Украины на выезде переиграла команду Мальты со счетом 3:1.

    сборная Украины
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    сборная Украины

    На гол Пола Мбонга гости смогли ответить автоголом Райана Камензули, а также точными ударами Артема Довбика и Михаила Мудрика.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C
    Мальта — Украина 1:3
    Голы: 1:0 Пол Мбонг (12'), 1:1 Райан Камензули (автогол) (38'), 1:2 Артем Довбик (пенальти) (43'), 1:3 Михаил Мудрик (85') Мальта: Анри Бонелло, Стив Борг, Энрико Пепе, Жан Борг, Николай Мускат (Бьорн Кристенсен, 70'), Джозеф Мбонг (Кейн Аттард, 79'), Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Кириан Нвоко (Александер Сатариано, 70'), Пол Мбонг (Люк Монтебелло, 87'), Yannick Yankam (Стивен Пизани, 88') Украина: Анатолий Трубин, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко (Александр Сваток, 46'), Илья Забарный, Александр Караваев (Александр Зубков, 76'), Георгий Судаков (Егор Назарина, 68'), Александр Зинченко (Александр Пихаленок, 87'), Сергей Сидорчук, Артем Довбик, Михаил Мудрик, Vladyslav Vanat (Ефим Конопля, 68') Предупреждения: Николай Матвиенко (31'), Стивен Пизани (90 + 5'), Александр Зубков (90 + 5')

    Сборная Мальты находится на пятом, последнем месте, не набрав ни одного очка. Сборная Украины после семи матчей располагается на второй позиции с 13 очками

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