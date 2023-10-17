Хорватия U21 — Беларусь U21: счет матча 2:0, обзор голов

Хорватия U21 Фото: globallookpress.com
Первый гол молодежка Хорватии забила на 45+1-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота гостей, а полузащитник Лука Сучич уверенно пробил с точки — 1:0.
Другой полузащитник сборной Хорватии U21 Мартин Батурина точным ударом поставил точку в этом матче, забив 2-й гол своей команды на 54-й минуте.
Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
Хорватия U21 — Белоруссия U21 2:0
Голы: 1:0 Лука Сучич (пенальти) (45 + 2'), 2:0 Мартин Батурина (55')
После этого матча Хорватия U21 занимает 2-е место в группе G с 7-ю очками в активе. Молодежка Беларуси — на 5-й позиции с 3 баллами.