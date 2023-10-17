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    Хорватия U21 всухую обыграла молодежку Беларуси

    Хорватия U21 — Беларусь U21: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Сборная Хорватии Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии
    Хорватия U21 одержала уверенную победу над Беларусью U21 (2:0) в матче отбора на молодежный чемпионат Европы 2025 года.

    Хорватия U21
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    Хорватия U21

    Первый гол молодежка Хорватии забила на 45+1-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота гостей, а полузащитник Лука Сучич уверенно пробил с точки — 1:0.

    Другой полузащитник сборной Хорватии U21 Мартин Батурина точным ударом поставил точку в этом матче, забив 2-й гол своей команды на 54-й минуте.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    Хорватия U21 — Белоруссия U21 2:0
    Голы: 1:0 Лука Сучич (пенальти) (45 + 2'), 2:0 Мартин Батурина (55')

    После этого матча Хорватия U21 занимает 2-е место в группе G с 7-ю очками в активе. Молодежка Беларуси — на 5-й позиции с 3 баллами.

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