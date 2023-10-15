Спаллетти о разгромной победе Италии: Главным было заработать три очка

Главный тренер сборной Италиипрокомментировал убедительную победу в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 с Мальтой (4:0).

«Главным было заработать три очка, не рискуя и не относясь к обязательствам легкомысленно. Коллектив развивается хорошо. Видно, что есть стремление лучше узнать друг друга.

Следующий матч против Англии на "Уэмбли" — один из тех, который действительно может помочь Италии понять, каковы наши шансы», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

После победы над Мальтой Италия занимает 2-е место в своей группе с 10-ю очками в активе. Сборная отстает от Англии на 3 балла.