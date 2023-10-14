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    Италия разгромила Мальту в отборе Евро-2024

    Италия — Мальта: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2024 сборная Италии в родных стенах разгромила команду Мальты со счетом 3:0.

    Сборная Италии
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    Сборная Италии

    Авторами точных голов в противостоянии стали Джакомо Бонавентура, Доменико Берарди, который отметился дублем, и Давид Фраттези.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C
    Италия — Мальта 4:0
    Голы: 1:0 Джакомо Бонавентура (23'), 2:0 Доменико Берарди (45 + 1'), 3:0 Доменико Берарди (64'), 4:0 Давиде Фраттези (90 + 3') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Маттео Дармиан, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Федерико Димарко (Destiny Udogie, 79'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 65'), Мануэль Локателли, Джакомо Бонавентура (Кристиано Бираги, 87'), Доменико Берарди (Риккардо Орсолини, 65'), Джакомо Распадори, Мойзе Кин (Джанлука Скамакка, 79') Мальта: Анри Бонелло, Зак Мускат, Энрико Пепе, Фердинандо Апап, Мэттью Гийомье, Бьорн Кристенсен (Николай Мускат, 66'), Райан Камензули, Джозеф Мбонг (Кейн Аттард, 66'), Пол Мбонг (Brandon Paiber, 84'), Люк Монтебелло (Александер Сатариано, 55'), Yannick Yankam (Кириан Нвоко, 84') Предупреждения: Пол Мбонг (44'), Yannick Yankam (53'), Фердинандо Апап (54')

    Благодаря этой победе Италия набрала десять очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы С. У Мальты 0 баллов и последняя строчка.

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