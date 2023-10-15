Уэльс обыграл Хорватию, а Турция одержала победу над Латвией в отборе на Евро-2024

Обзор матчей группы D квалификации Евро-2024.

В одной из встреч сборная Уэльса обыграла Хорватию со счетом 2:1.

В составе хозяев дублем отметился полузащитник Гарри Уилсон, забив свои голы на 47-й и 60-й минутах встречи. Единственный гол Хорватии забил полузащитник Марио Пашалич на 75-й минуте.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D Уэльс — Хорватия 2:1 Голы: 1:0 Гарри Уилсон (47'), 2:0 Гарри Уилсон (60'), 2:1 Марио Пашалич (75') Уэльс: Дэнни Уорд, Коннор Робертс, Джо Родон, Крис Мепэм, Бен Дэвис, Неко Уильямс, Джордан Джеймс, Гарри Уилсон (Натан Бродхед, 80'), Этан Ампаду, Дэвид Брукс (Даниэль Джеймс, 57'), Киффер Мур Хорватия: Доминик Ливакович, Борна Баришич (Борна Соса, 59'), Йошко Гвардиол, Домагой Вида, Йосип Юранович (Йосип Штанишич, 46'), Ловро Майер, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Йосип Брекало (Марио Пашалич, 46'), Петар Муса (Дион Дрена Белё, 46') Предупреждения: Домагой Вида (22'), Джордан Джеймс (86'), Марсело Брозович (89')

После этого матча Уэльс занимает 4-е место в своей группе (7 очков). Хорватия — на 2-й позиции (10).

В параллельном матче Турция одержала сухую победу над Латвией (4:0).

Первый гол в этом матче забил полузащитник хозяев Юнус Акгюн на 58-й минуте.

Уже в концовке встречи Турция забила еще пару голов, не оставив шансов Латвии на положительный результат. Сначала Дженк Тосун на 84-й минуте забил 2-й гол своей команды, а Керем Актюркоглу на 88-й минуте сделал счет разгромным — 3:0.

Уже на 90+2-й минуте все тот же Дженк Тосун забил 4-й гол своей команды. Матч так и закончился со счетом 4:0 в пользу сборной Турции.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D Турция — Латвия 4:0 Голы: 1:0 Юнус Акгюн (58'), 2:0 Дженк Тосун (84'), 3:0 Керем Актюркоглу (88'), 4:0 Дженк Тосун (90 + 2') Турция: Угурджан Чакыр, Самет Акайдын, Абдулкерим Бардакчи, Дженк Озкачар, Ферди Кадыоглу (Зеки Челик, 46'), Исмаиль Юксек, Юнус Акгюн (Юсуф Сари, 75'), Хакан Чалханоглу (Кан Айхан, 86'), Салих Озкан (Беркан Кутлу, 68'), Керем Актюркоглу, Барыш Йылмаз (Дженк Тосун, 75') Латвия: Роберт Озолс, Даниэль Балодис, Каспарс Дубра, Роберт Ульдрикис (Марко Регжа, 75'), Эдуард Дашкевич (Раймондс Кроллис, 59'), Янис Икаунекс, Алвис Яунземс (Давис Икауниекс, 86'), Эрик Пилоян (Эдуард Эмсис, 46'), Кристерс Тоберс, Андрей Цыганик, Робертс Савалниекс Предупреждения: Салих Озкан (17'), Эдуард Эмсис (49'), Роберт Озолс (51'), Керем Актюркоглу (63'), Абдулкерим Бардакчи (64'), Кристерс Тоберс (64'), Ирфан Кавечи (86')

После этого матча Турция занимает 1-е место в своей группе (13 очков). Латвия — на последней 5-й позиции (3).