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    Сборная Венгрии обыграла Сербию в матче отбора на Евро-2024

    Венгрия — Сербия: счет матча 2:1, обзор голов

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    Венгрия на своем поле обыграла сборную Сербии (2:1) в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года.

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    Первый гол хозяева забили на 21-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий Венгрии Барнабаш Варга.

    Уже на 33-й минуте Сербии удалось сравнять счет благодаря усилиям защитника сборной Страхиня Павловича.

    Спустя всего минуту Венгрия снова вышла вперед. На сей раз гол забил полузащитник Роланд Шаллаи.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G
    Венгрия — Сербия 2:1
    Голы: 1:0 Барнабаш Варга (21'), 1:1 Страхиня Павлович (33'), 2:1 Роланд Шаллаи (34') Венгрия: Денеш Дибуш, Attila Fiola (Эндре Ботка, 74'), Адам Ланг, Аттила Салаи, Лоик Него (Бендегуз Болла, 62'), Милош Керкез, Адам Надь, Роланд Шаллаи (Mihaly Kata, 74'), Доминик Собослаи, Каллум Стайлз (Жолт Кальмар, 62'), Барнабаш Варга (Мартин Адам, 84') Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Алекса Терзич (Филип Костич, 46'), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Страхиня Эракович (Душан Тадич, 46'), Мият Гачинович (Филип Джуричич, 67'), Саша Лукич (Петар Ратков, 84'), Сергей Милинкович-Савич, Неманья Гудель, Андрия Живкович (Неманья Радоньич, 75'), Александр Митрович Предупреждения: Никола Миленкович (77'), Барнабаш Варга (78'), Эндре Ботка (90 + 3')

    После этого матча Венгрия занимает 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 13-ю очками в активе. Сербия — на 2-й позиции (10 баллов).

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