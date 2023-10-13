Швеция U21 разгромила Молдову U21, Чехия U21 сыграла вничью с Уэльсом U21

Завершились два матча квалификационного раунда молодежного Евро.

В группе С Швеция U21 разгромила на своем поле Молдову U21 со счетом 4:0.

Дубль в составе хозяев оформил форвард «Дармштадта» Оскар Вильхельмссон. Еще по голу забили Виллиот Сведберг и Лукас Бергвалл.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C Швеция U21 — Молдавия U21 4:0 Голы: 1:0 Oscar Vilhelmsson (8'), 2:0 Уиллот Сведберг (19'), 3:0 Oscar Vilhelmsson (32'), 4:0 Lucas Bergvall (89')

После этой победы у шведов стало 6 очков после трех матчей, они идут на втором месте в группе С. Молдова U21 имеет три очка и располагается на пятой строчке.

В группе I Чехия U21 сыграла вничью с Уэльсом U21 — 1:1. Причем, валлийцы смогли уйти от поражения на последних минутах.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа I Чехия U21 — Уэльс U21 1:1 Голы: 1:0 Матей Юрасек (38'), 1:1 Cian Ashford (90 + 6')

Уэльс U21 сохранил лидерство в своей группе с 5 очками. Чехия U21 располагается на втором месте, у них на одно меньше, но есть игра в запасе.