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    Швеция U21 разгромила Молдову U21, Чехия U21 сыграла вничью с Уэльсом U21

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Швеции Сборная Молдавии Сборная Чехии Сборная Уэльса
    Завершились два матча квалификационного раунда молодежного Евро.

    Автор дубля Оскар Вильхельмссон
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    Автор дубля Оскар Вильхельмссон

    В группе С Швеция U21 разгромила на своем поле Молдову U21 со счетом 4:0.

    Дубль в составе хозяев оформил форвард «Дармштадта» Оскар Вильхельмссон. Еще по голу забили Виллиот Сведберг и Лукас Бергвалл.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    Швеция U21 — Молдавия U21 4:0
    Голы: 1:0 Oscar Vilhelmsson (8'), 2:0 Уиллот Сведберг (19'), 3:0 Oscar Vilhelmsson (32'), 4:0 Lucas Bergvall (89')

    После этой победы у шведов стало 6 очков после трех матчей, они идут на втором месте в группе С. Молдова U21 имеет три очка и располагается на пятой строчке.

    В группе I Чехия U21 сыграла вничью с Уэльсом U21 — 1:1. Причем, валлийцы смогли уйти от поражения на последних минутах.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа I
    Чехия U21 — Уэльс U21 1:1
    Голы: 1:0 Матей Юрасек (38'), 1:1 Cian Ashford (90 + 6')

    Уэльс U21 сохранил лидерство в своей группе с 5 очками. Чехия U21 располагается на втором месте, у них на одно меньше, но есть игра в запасе.

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