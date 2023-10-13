Ондуа: Были предложения из России, но я хотел сыграть в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Камеруна и швейцарского «Серветта»признался, что у него была возможность вернуться в Россию.

«Да, были предложения из РПЛ, но у меня был больше интерес сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас мы вот играем в Лиге Европы. Это очень здорово.

Каждый футболист хочет сыграть на таком уровне. Получилось, что сейчас я играю. Посмотрим, что будет потом. Может быть, зимой вернусь домой. Не знаю, что будет.

Были и клубы из Москвы. Но пока ничего больше вам не скажу на этот счет.

Допускаю, что могу приехать играть в Россию. Может быть даже этой зимой, всё возможно в этой жизни», — приводит слова Ондуа «Советский спорт».

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Хавбек был в школе «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, затем играл за молодежку ЦСКА, а позже выступал в составе «Анжи».