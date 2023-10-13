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    Дубль Роналду помог Португалии переиграть Словакию

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    Завершились сразу три матча седьмого тура квалификации Евро-2024 в группе J.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    В одном из них сборная Португалии в родных стенах переиграла команду Словакии со счетом 3:2. На дубль Криштиану Роналду и гол Гонсалу Рамуша гости ответили точными ударами Давида Ханко и Станислава Лоботки.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Португалия — Словакия 3:2
    Голы: 1:0 Гонсалу Рамуш (18'), 2:0 Криштиану Роналду (пенальти) (29'), 2:1 Давид Ганцко (69'), 3:1 Криштиану Роналду (72'), 3:2 Станислав Лоботка (80') Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Рубен Диаш, Антониу Силва, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья (Отавио, 86'), Бернарду Силва (Рубен Невеш, 86'), Гонсалу Рамуш (Диогу Жота, 86'), Криштиану Роналду, Рафаэл Леау (Жоау Фелиш, 65') Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Денис Вавро, Петер Пекарик (Михал Томич, 76'), Роберт Мак (Ласло Бенеш, 46'), Ондрей Дуда, Станислав Лоботка, Юрай Куцка (Роберт Поливка, 46'), Роберт Боженик (Томаш Суслов, 65'), Иван Шранц (Давид Дюриш, 87') Предупреждения: Петер Пекарик (31'), Бруну Фернандеш (57'), Ондрей Дуда (61'), Жоау Палинья (75'), Томаш Суслов (85')

    В параллельной игре сборные Исландии и Люксембурга сыграли вничью 1:1. За хозяев забил Орри Оскарссон, за гостей — Жерсон Родригес.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Исландия — Люксембург 1:1
    Голы: 1:0 Орри Оускарссон (23'), 1:1 Жерсон Родригес (46') Исландия: Рунар Рунарссон, Альфонс Сампстед, Сверрир Ингасон, Виктор Паульссон, Виллюм-Тор Виллюмссон (Йоун Дагур Торстейнссон, 70'), Арнор Траустасон, Хакон-Арнар Харальдссон, Исак-Бергманн Йоуханнессон (Гилфи Сигурдссон, 70'), Арнор Сигурдссон (Микаэль Андерсон, 85'), Орри Оускарссон (Альфред Финнбогасон, 70'), Kolbeinn Birgir Finnsson Люксембург: Антони Морис, Мика Пинту (Оливье Тилл, 85'), Эльдин Джогович (Лоран Жанс, 46'), Дирк Карлсон, Энес Махмутович, Максим Шано, Венсан Тиль (Матиас Олесен, 61'), Данель Синани, Кристофер Мартинс, Леандро Мартинс, Алессио Курчи (Жерсон Родригес, 46') Предупреждения: Энес Махмутович (21'), Алессио Курчи (44'), Кристофер Мартинс (64'), Сверрир Ингасон (66'), Kolbeinn Birgir Finnsson (75'), Максим Шано (82'), Антони Морис (90 + 4')

    И в еще одном поединке сборная Боснии и Герцеговины на выезде сломила сопротивление команды Лихтенштейна со счетом 2:0. Точными ударами отметились Амар Рахманович и Мирослав Стеванович.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 0:2
    Голы: 0:1 Amar Rahmanovic (13'), 0:2 Мирослав Стеванович (41') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Андреас Малин (Martin Marxer, 71'), Йенс Хофер, Сандро Вольфингер (Severin Schlegel, 33'), Макс Гопель, Сандро Визер, Симон Люхингер, Арон Зеле, Деннис Саланович, Marcel Buchel, Fabio Luque Notaro (Kenny Kindle, 71') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Зеад Колашинац (Эльдар Чивич, 86'), Деннис Хаджикадунич, Адриан Леон Баришич (Renato Gojkovic, 78'), Амар Дедич (Юсуф Газибегович, 90'), Мирослав Стеванович, Гойко Цимирот, Миралем Пьянич (Амир Хаджиахметович, 78'), Эдин Джеко (Неманья Бильбия, 86'), Эрмедин Демирович, Amar Rahmanovic Предупреждение: Деннис Саланович (34')

    Таким образом, после этих матчей расклад в группе таков: Португалия (21 очко) — первая, Словакия (13) — вторая, Люксембург (11) — третий, Босния и Герцеговина (9) — четвертая, Исландия (7) — пятая, Лихтенштейн (0) — шестой.

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