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    Созин заявил, что сборной России нужен настоящий капитан, а не Хлусевич или Сутормин

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Камеруна
    Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о том, что сборной России необходимо выбрать правильного капитана на товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

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    «Сборной России в матче с Камеруном нужен настоящий капитан, а не условный Хлусевич или Сутормин. Я не имею ничего против Хлусевича, или Сутормина, они хорошие игроки, и это просто пример.

    Но как их можно назначать капитаном сборной? Это же не то, это все понимают. Нужен капитан, за которым пойдут люди, который является лидером по своей сути, по своему характеру. И является им уже какое-то время. Это важно, и это важно не только для игроков, но и для болельщиков», — сказал Созин Чемпионату.

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    • Напомним, что товарищеский матч между сборными Россией и Камеруна состоится 12-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом противостояния — здесь.

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